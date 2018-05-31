Общество

Правила безопасного отдыха на даче напоминают псковичам

Правила безопасного отдыха на даче напомнили псковичам в ГУ МЧС России по Псковской области. Как сообщается на сайте ведомства, многие думают, что техника безопасности на даче заключается только в том, чтобы не наступать на грабли. Если бы дело заключалось только в этом, то нужно просто смотреть под ноги. Но проблема намного шире, так как в саду, на даче, мы не только работаем, но и отдыхаем, часто вместе с нами находятся маленькие дети. А там, где дети, всегда требуются дополнительные меры безопасности, потому что они любознательные и, ввиду отсутствия жизненного опыта не могут правильно оценить последствия своих действий.

Опасность на даче могут представлять ядовитые и колючие растения; водоемы, работа с инструментом (обычным и электрическим) и работа с химическими веществами.

Ядовитые и колючие растения

Если на дачу вместе с вами приезжают маленькие дети, то стоит совсем воздержаться от выращивания ядовитых растений в саду. Отказ от красивых, но опасных для здоровья растений с лихвой окупится чувством безопасности. Если в саду на даче уже имеются ядовитые растения, то их следует огородить, выделить среди других растений, а с детьми провести показательно-разъяснительную беседу.

Оградить домашних животных от ядовитых растений помогут только непреодолимые препятствия типа сетки. Высаженные в саду растения с колючками также опасны взрослым и детям, особенно когда они растут вдоль дорожек. Эти растения нужно вовремя обрезать, чтобы колючки не мешали проходу и позволяли детям играть, а взрослым проводить свой досуг.

Водоемы

Как показывает практика, маленький ребёнок может утонуть даже на глубине от 10 см. Чтобы этого не случилось, вокруг водоёма нужно ставить надежную решётку. Водные растения легко будут пробиваться сквозь прутья решетки и быстро ее замаскируют. Если у вас на даче небольшой пруд или бассейн, то его можно накрывать полотнищем, которое одновременно будет играть роль защиты от падения в воду и защиты воды от мусора.

Работа с инструментом (обычным и электрическим)

Опасность при работах на садовых участках представляют колющие, режущие и острые инструменты. Одним из таких инструментов является даже обычная штыковая лопата, которая может быть очень острой, так как ее края хороший хозяин все-таки иногда затачивает. Поэтому даже с лопатой следует соблюдать технику безопасности на даче, которая заключается в банальной внимательности и использовании ее строго по назначению. Причем работать лопатой желательно в рукавицах или в перчатках, чтобы не заработать мозоли на ладонях. Что касается граблей, то их всегда нужно класть зубьями к земле.

Сегодня обычные садовые инструменты все больше вытесняются электрическими. Большое распространение получили газонокосилки: электрические и бензиновые. К каждой газонокосилке прилагается инструкция по уходу за ней и правилами безопасной работы. Многие садоводы их не соблюдают, в результате – большое количество травм и сломанных газонокосилок.

Главное при работе с ними, это жёсткая обувь и защитные очки или маска. Особенно эти требования актуальны для триммеров, режущим инструментов которых является леска. При работе электрических газонокосилок очень важно следить, чтобы питающий кабель не попал под режущий инструмент. В этом случае будет короткое замыкание и срабатывание защитного автоматического выключателя.

Особое внимание на соблюдение правил техники безопасности следует обращать при работе с измельчителями веток. Для работы на них обязательны очки, рукавицы и строгое соблюдение прилагаемой инструкции. Все инструменты после использования нужно очищать и убирать на место, так как лежащие в траве инструменты могут стать причиной несчастного случая.

Работа с химическими веществами

Сад, огород невозможно содержать в цветущем виде и получать хороший урожай без использования минеральных удобрений, инсектицидов и гербицидов. Всю эту химию нужно очень аккуратно хранить и применять строго по инструкции. Лучше всего химические вещества хранить в заводской упаковке в местах, недоступных для детей.

Нельзя растения опрыскивать химическими веществами в ветреную погоду, так как они могут попасть на другие растения и погубить на них полезных насекомых. Обработку растений следует выполнять, соблюдая инструкцию. Работать с ядохимикатами следует в защитной одежде, головном уборе, закрывающей лицо маске, очках, респираторе.