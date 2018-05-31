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Общество

Депутаты Псковского областного Собрания Валерий Василевский и Владимир Яников приняли участие в предварительном голосовании

03.06.2018 12:09|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания Валерий Василевский и Владимир Яников приняли участие в предварительном голосовании «Единой России», которое проходит сегодня, 3 июня, в семи районах Псковской области.

Так, депутат регионального парламента, избранный от Невельского и Усвятского районов проголосовал в Невеле на счетном участке 60-9-1, а Владимир Яников, избранный от Псковского района, посетил участок в Тямше.

Напомним, сегодня жители региона определяют будущих кандидатов от партии на должности глав семи районов и мандат депутата областного Собрания по округу №12. В 8:00 открылись 34 счетных участка в Псковском, Стругокрасненском, Великолукском, Красногородском, Невельском, Локнянском и Опочецком районах. Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители названных территорий могут до 20:00.

Добавим, жители районов, в которых в сентябре пройдут выборы, активно идут на счетные участки. В процедуре предварительного голосования уже приняли участие и некоторые из участников этой процедуры, которые будут бороться за посты глав районов.

Теги: #Единая Россия #Выборы 2018 #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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