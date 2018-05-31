Общество

Грозы и порывистый ветер возможны завтра в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 4 июня, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер северо-западных направлений 5-10 м/сек, с порывами до 15 м/с. Температура по области: ночью +9…+14, днем +21…+26 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшения обстановки не прогнозируется.