Общество

В сети набирает популярность видео про рака, который выбрался из кипящей кастрюли

В одной из китайских забегаловок рак выбрался из кипящей кастрюли и оторвал себе клешню, чтобы спастись. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на Daily Mail.

После этого животное побежало по столу, однако один из посетителей, который хотел сварить рака и съесть, передумал, забрал его к себе домой и посадил в аквариум. Он также запечатлел момент побега и спасения на свой телефон и выложил в сеть. 11-секундное видео стало вирусным и собрало более 600 тысяч просмотров.

Спаситель рака получил множество аплодисментов и добрых комментариев в свой адрес.