Общество

Жителей Савкино беспокоит простой в решении вопроса о границах деревни

Жителей Савкино беспокоит простой в решении вопроса о границах деревни. Повторное обращение по этому поводу опубликовала на сайте ведерников.рф староста деревни Анна Лекарева.

«Прошло уже почти полгода, как я написала очередное обращение об отсутствии границ населенного пункта деревни Савкино Пушкиногорского района. Я получила формальную отписку, что вопрос решается. На этом все опять затихло», - написала староста. По ее словам, эта отписка слово в слово повторяет предыдущие ответы, которые она получала в течении четырех лет с начала обращений в разные инстанции по поводу границ деревни, начиная с администрации Пушкинских Гор.

«Проблема так и осталась нерешенной. Все трудности, связанные с отсутствием границ деревни, я указала в предыдущем сообщении и повторять их не буду», - отметила Анна Лекарева и сделала вывод, что никому из чиновников «нет никакого дела до проблем жителей деревни Савкино».