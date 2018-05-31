Общество

Учащиеся Великолукского медколледжа вернулись с победой с международной олимпиады по оказанию скорой помощи

Учащиеся Великолукского медицинского колледжа приняли участие в международной олимпиаде профессионального мастерства среди учащихся медицинских колледжей по оказанию скорой медицинской помощи, которая прошла в Республике Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, мероприятие прошло на базе Оршанского государственного медицинского колледжа. В нем приняло участие 56 учащихся медицинских колледжей Беларуси, а также студенты медицинских колледжей Латвии и России.

Международная олимпиада включала в себя три тура: 1 тур – решение проблемно-ситуационных задач по оказанию скорой медицинской помощи при участии стандартизированного пациента; 2 тур – выполнение медицинских манипуляций; 3 тур – тестовый контроль знаний.

По результатам международной олимпиады были определены победители в личном первенстве и командном зачете и награждены дипломами I, II, III степени и призами.

Команда из Великолукского медицинского колледжа заняла первое место в олимпиаде по специальности «Лечебное дело» и на основании приказа министерства здравоохранения Республики Беларусь получила диплом I степени, кубок и ценные призы. В личном первенстве Светлана Залесская заняла первое место, получив медаль и диплом.