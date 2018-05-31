Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй мясо для пикника
какая обувь вредна для ребенка?
Летнее меню в «Карл Фридрих»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
Что решили депутаты?
возвращать ли "Россию" на набережную?
Программа праздника поэзии
Booking - наше все?
Новый митрополит Псковщины
благотворители или мошенники?
вечный «Магеллан»
ещё Общество 31.05.2018 11:0536 Митрополит Тихон находится с рабочим визитом в Ватикане 03.06.2018 22:580 Учащиеся Великолукского медколледжа вернулись с победой с международной олимпиады по оказанию скорой помощи 03.06.2018 22:4914 Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковском районе превысила 15,5% 03.06.2018 22:120 Доступность дошкольного образования в России составила 99,01% 03.06.2018 20:0412 Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Псковской области 03.06.2018 18:441 В сети набирает популярность видео про рака, который выбрался из кипящей кастрюли
 
Самое популярное 02.06.2018 21:0418 В России около трети пациентов с раком кишечника не знают о своем заболевании до самой смерти 01.06.2018 16:1121 Водитель «ВАЗа» сбил столб напротив «Максимуса», после чего врезался в куст и в «Мерседес» 03.06.2018 13:125 Товарный поезд насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Стругокрасненском районе 02.06.2018 18:372 Грозы и усиление ветра прогнозируют в Псковской области в ближайшее время 01.06.2018 16:4314 В РПЦ ополчились против церковных туалетов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Учащиеся Великолукского медколледжа вернулись с победой с международной олимпиады по оказанию скорой помощи

03.06.2018 22:58|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся Великолукского медицинского колледжа приняли участие в международной олимпиаде профессионального мастерства среди учащихся медицинских колледжей по оказанию скорой медицинской помощи, которая прошла в Республике Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, мероприятие прошло на базе Оршанского государственного медицинского колледжа. В нем приняло участие 56 учащихся медицинских колледжей Беларуси, а также студенты медицинских колледжей Латвии и России.

Международная олимпиада включала в себя три тура: 1 тур – решение проблемно-ситуационных задач по оказанию скорой медицинской помощи при участии стандартизированного пациента; 2 тур – выполнение медицинских манипуляций; 3 тур – тестовый контроль знаний.

По результатам международной олимпиады были определены победители в личном первенстве и командном зачете и награждены дипломами I, II, III степени и призами.

Команда из Великолукского медицинского колледжа заняла первое место в олимпиаде по специальности «Лечебное дело» и на основании приказа министерства здравоохранения Республики Беларусь получила диплом I степени, кубок и ценные призы. В личном первенстве Светлана Залесская заняла первое место, получив медаль и диплом.

Теги: #медицина #здоровье #великолукский медицинский колледж #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?
В опросе приняло участие 4022 человека
Лента новостей
Последние новости
03.06.2018, 23:548 Гендиректор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева победила в предварительном голосовании по довыборам в Псковское областное Собрание 03.06.2018, 22:580 Учащиеся Великолукского медколледжа вернулись с победой с международной олимпиады по оказанию скорой помощи 03.06.2018, 22:4914 Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковском районе превысила 15,5% 03.06.2018, 22:270 Сестры Аверины стали триумфаторами чемпионата Европы по художественной гимнастике
03.06.2018, 22:120 Доступность дошкольного образования в России составила 99,01% 03.06.2018, 21:435 Сергей Петров обошел соперников на предварительном голосовании «Единой России» в Великолукском районе 03.06.2018, 21:359 Юрий Ильин опережает Наталью Козлову на предварительном голосовании «Единой России» в Опочецком районе 03.06.2018, 21:260 На предварительном голосовании «Единой России» большинство граждан поддержали главу Красногородского района
03.06.2018, 21:181 Будущего кандидата от «Единой России» на пост главы выбрали жители Локнянского района 03.06.2018, 21:110 Александр Волков лидирует на предварительном голосовании «Единой России» в Стругокрасненском районе 03.06.2018, 21:022 Победителем предварительного голосования «Единой России» в Невельском районе стал Олег Майоров 03.06.2018, 20:563 В Болгарии собираются усыпить беременную корову за незаконное пересечение границы
03.06.2018, 20:260 Инцидент в берлинском храме не был терактом 03.06.2018, 20:0412 Предварительное голосование «Единой России» завершилось в Псковской области 03.06.2018, 19:3229 Поклонская раскритиковала поездку княгини Марии Романовой по Крымскому мосту 03.06.2018, 19:001 Полицейский открыл стрельбу в берлинском соборе
03.06.2018, 18:441 В сети набирает популярность видео про рака, который выбрался из кипящей кастрюли 03.06.2018, 18:217 Более 9 тысяч жителей Псковской области помогли «Единой России» определить кандидатов на выборы 03.06.2018, 18:1816 Великая княгиня Романова проехала по Крымскому мосту 03.06.2018, 18:037 Более 23 тысяч человек побывало на Михайловской поляне в центральный день Пушкинского праздника поэзии
03.06.2018, 17:380 Марафон «Играй в футбол - брось курить» провела кафедра физвоспитания колледжа ПсковГУ 03.06.2018, 17:130 Китайца похоронили в его любимой машине. ВИДЕО 03.06.2018, 17:015 Жителей Савкино беспокоит простой в решении вопроса о границах деревни 03.06.2018, 16:469 24-летний пскович украл продукты из магазина на Владимирской
03.06.2018, 16:3318 Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области приблизилась к 7% 03.06.2018, 16:245 Двое военнослужащих утонули в озере 03.06.2018, 16:0135 Фотофакт: Самовольная «автомойка» в центре Пскова 03.06.2018, 15:524 Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира‍ по футболу
03.06.2018, 15:300 На спектакль по пьесе Гоголя «Нос» приглашает псковичей сегодня театр «NOStos» 03.06.2018, 15:160 Грозы и порывистый ветер возможны завтра в Псковской области 03.06.2018, 15:0221 «Единая Россия» рассмотрит жалобы на подкуп выборщиков 3 июня в Псковском районе 03.06.2018, 15:000 Юная великолучанка Алина Жолобова дала большой сольный концерт
03.06.2018, 14:517 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие около 6 тысяч жителей Псковской области 03.06.2018, 14:421 Операция «Внимание – каникулы!» продолжается в Псковской области 03.06.2018, 14:313 Женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик 03.06.2018, 14:172 Роман Малышев победил в майском Кубке Пскова по быстрым шахматам
03.06.2018, 14:060 В художественном салоне Великих Лук открылась выставка знаменитого художника Василия Ленивкина 03.06.2018, 13:5419 Фотофакт: Парковка под Ольгинским мостом 03.06.2018, 13:4513 В Британии начали проверку источников доходов богатых россиян 03.06.2018, 13:294 Еще одной маленькой великолучанке нужна помощь неравнодушных
03.06.2018, 13:125 Товарный поезд насмерть сбил 14-летнего велосипедиста в Стругокрасненском районе 03.06.2018, 13:030 ФК «Автофаворит» выиграл у «Сборной Карелии» - 1:0 03.06.2018, 13:0018 Фотофакт: Припарковался на набережной и закрыл велопарковку 03.06.2018, 12:544 Александр Котов: Избирательная кампания сейчас гораздо интереснее, чем прежде
03.06.2018, 12:499 Украинский штурмовик пролетел в 10 м над водой у границы с Крымом 03.06.2018, 12:430 10 команд будут «загружать себя футболом» в Великих Луках 5 и 6 июня 03.06.2018, 12:3622 Второй день 52-го Пушкинского праздника поэзии. ФОТО 03.06.2018, 12:290 На 12:00 почти 3,5 тысячи псковичей проголосовали за будущих кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах
03.06.2018, 12:093 Депутаты Псковского областного Собрания Валерий Василевский и Владимир Яников приняли участие в предварительном голосовании 03.06.2018, 11:450 Велопробег в четвертый раз состоялся в Великих Луках 03.06.2018, 11:2013 Число школьников в России снизилось почти на 22% 03.06.2018, 11:114 Региональный исполком «Единой России» открыл «горячую линию» по предварительному голосованию
03.06.2018, 10:580 Книгу о тартуском художнике Иване Соколове презентуют 6 июня в Печорах 03.06.2018, 10:443 Правила безопасного отдыха на даче напоминают псковичам 03.06.2018, 10:230 В Пскове проходят мероприятия к 109-летию со дня рождения Юрия Спегальского 03.06.2018, 10:141 Центр науки и спорта «Без Предела» посетили воспитанники Псковского детского дома
03.06.2018, 09:584 Пес Кузя пришел на предварительное голосование в Тямше 03.06.2018, 09:521 Псковичей приглашают привиться от гепатита В в выездном ФАПе 03.06.2018, 09:370 Литературно-музыкальный вечер пройдет сегодня в БКЗ в рамках Пушкинского праздника поэзии 03.06.2018, 09:229 Жители Псковской области активно идут на участки предварительного голосования «Единой России»
03.06.2018, 09:175 Праздник «Довмонт Псковский» состоится сегодня на набережной Псковы 03.06.2018, 09:094 Александр Котов: Чем больше избирателей примут участие в предварительном голосовании, тем точнее будет выбор «Единой России» 03.06.2018, 08:415 Попытку незаконного ввоза 3 тонн черного металла предотвратили псковские пограничники 03.06.2018, 08:280 4 счетных участка открыты в Псковском районе для предварительного голосования по довыборам депутата областного Собрания по 12-му округу
03.06.2018, 08:003 Предварительное голосование «Единой России» началось в Псковской области 02.06.2018, 22:212 Бойцов ММА заставят биться без перчаток 02.06.2018, 22:0023 5 тысяч человек посетили концерт на воде в Бугрово 02.06.2018, 21:0418 В России около трети пациентов с раком кишечника не знают о своем заболевании до самой смерти
02.06.2018, 20:263 Памятные мероприятия пройдут завтра в Пскове в честь дня рождения Юрия Спегальского 02.06.2018, 20:1410 Второй день Пушкинского праздника поэзии завершается концертом на воде с участием звезд. ФОТО и ВИДЕО 02.06.2018, 19:598 Российский футбольный клуб сделал предложение Роналду 02.06.2018, 19:1816 Андрей Турчак призвал принять участие в праймериз «Единой России»
02.06.2018, 18:5941 В Россию вернется египетский картофель 02.06.2018, 18:372 Грозы и усиление ветра прогнозируют в Псковской области в ближайшее время 02.06.2018, 18:230 Псковичам напоминают режим работы МРЭО 02.06.2018, 17:450 Из-за гидрогелевых шариков госпитализированы 15 воспитанников детского сада
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.