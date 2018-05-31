Общество

Обращения c «Прямой линии» с Путиным передадут министрам и губернаторам

Вопросы, которые задают граждане в ходе «Прямой линии« с Владимиром Путиным, передаются министрам и главам регионов. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Воскресное время» на Первом канале.

«Мы стараемся делать подборки для министров - по линии каждого министерства. Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу: мы стараемся не откладывать в долгий ящик и вмешиваемся», - сказал Песков.

По его словам, к решению проблем, которые граждане поднимают в ходе «Прямой линии», привлекаются члены кабинета министров, главы регионов, руководители крупных госкомпаний.

«Путин, он поэтому и Путин, что для него любая проблема гражданина является проблемой государственного масштаба. Будь то проблема строительства дорог, будь то проблема коррупции или проблема полосок для тестера диабета, которые не может получить какая-то женщина, потому что ей перестали их давать в льготном режиме. Ко всему Путин относится, когда речь идет о гражданах, с абсолютно равным вниманием. Он поэтому и Путин. Поэтому его так поддерживает население», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Путин начал знакомиться с вопросами, которые поступают на «Прямую линию».

«На этих выходных президент работает над массивом информации, которая поступает по линии ведомств - справочная информация... статистические данные и так далее... И также ему передана для ознакомления очень большая часть тех вопросов, которые по разным каналам уже поступили», - сказал Песков.

«Есть вопросы необычные, скажем так, по своему философскому содержанию, есть вопросы такие задорные, с чувством юмора, есть вопросы отчаянные, которые невозможно оставить без внимания. Есть вопросы, которые, скажем так, высвечивают совершенно чудовищные ситуации, которые не укладываются вообще ни в какие рамки, будь то черствость чиновников, будь то противоречия каких-то наших законов, которые на практике вдруг становятся явными», - добавил пресс-секретарь президента РФ.