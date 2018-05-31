Общество

День пребывания в следственном изоляторе приравняют к полутора в колонии

День пребывания в следственном изоляторе приравняют к полутора дням в колонии общего режима и к двум в колонии-поселении. Сейчас день в СИЗО идет за день колонии. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, который подготовил соответствующий проект.

С инициативой выступили глава комитета Павел Крашенинников и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Законодатели считают, что такая мера сможет существенно облегчить жизнь заключенных, более того, при этом единовременно выйдут на свободу около 100 тыс. осужденным.

Крашенинников считает, что данная мера фактически является амнистией.

Данная мера будет касаться и некоторых других мер пресечения. Сутки в изоляторе приравняют к двум дням ограничения свободы и к трем дням исправительных работ.

Впрочем, осужденных к содержанию в тюрьмах и «строгом режиме» это не будет касаться.