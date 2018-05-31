Общество

Великолучанка пожаловалась на продажу вина без акцизов в храмах

В храмах Великих Лук продают вино в пластмассовых бутылках без акцизных марок, этикеток, лицензий и сертификатов. Об этом жительница города на Ловати сообщила на сайте ведерников. рф

Со слов гражданки, в храмах Великолукской епархии в церковных лавках рядом с иконами продаются пластмассовые бутылки с вином без этикеток, а также акцизных или федеральных специальных марок, сертификатов и лицензий.

Великолучанка подметила, что на бутылке есть ценник и название, написанное от руки. Алкоголь продается в емкостях по 250 мл.

«Этот алкоголь привозится в канистрах из Молдавии и Украины, разливается непосредственно в храмах в пластмассовые бутылки и продается на вынос бутылок. Купить можно ежедневно в любое время с 6.00 до 20.00. Церкви не имеют лицензий на реализацию алкоголя. Таким образом, нарушается федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 261-ФЗ», - пишет женщина.