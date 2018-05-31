Общество

Псковские школьники в понедельник напишут ЕГЭ по химии и истории

Единые государственные экзамены по химии и истории проходят в понедельник, их напишут порядка 227 тыс. российских школьников и выпускников прошлых лет.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории в Псковской области подали более 622 человека. Этот предмет выбрали 22% участников основного периода ЕГЭ 2018 года. Экзамен пройдет в 19 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Псковской области.



Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.



Заявления на участие в ЕГЭ по химии в Псковской области подали более 377 человек. Данный экзамен сдают 14% участников основного периода ЕГЭ. Экзамен пройдет в 18 ППЭ области.



Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов.

Результаты обоих экзаменов будут известны не позднее 20 июня, добавили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 28 мая по 2 июля. В Рособрнадзоре отчитались, что первые ЕГЭ проведены в штатном режиме, без сбоев и утечек.

В Псковской области на участие в экзаменах зарегистрировалось более 2900 человек, из них 2783 - выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на уровне 2017 года.

Для сдачи ЕГЭ в основной период в Псковской области организовано 35 пунктов проведения экзамена (ППЭ), что на один меньше, чем в 2017 году, в том числе организован 1 ППЭ на дому.