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Общество

Борис Титов предложил отменить понятие пенсионного возраста

03.08.2018 08:36|ПсковКомментариев: 19

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов высказался за то, чтобы момент выхода на пенсию определял не возраст человека, а его стаж. «Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», - сказал он в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, люди, желающие выйти на пенсию раньше, должны получить возможность «докупить стаж». «Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», - сказал он.

Такие предложения разработаны институтом экономики роста имени Петра Столыпина, где господин Титов возглавляет наблюдательный совет, они направлены правительству и профсоюзам. Институт также предлагает выплачивать пенсии тем, кто получил на них право до 1992 года, напрямую из бюджета, а не через Пенсионный фонд.

От обязательной накопительной части, по мнению экспертов института, необходимо отказаться, вернув гражданам долг по ней. «Также надо снижать ставки страховых платежей. Действующей ставкой мы половину нашей экономики загнали в тень», - сказал Борис Титов. По его мнению, ставка должна быть снижена с 30% до 14%.

В июле Госдума одобрила предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году). В ряде городов России прошли митинги против пенсионной реформы.

Теги: #пенсии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 19Версия для печати
 

 
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