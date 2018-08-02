Общество

Фонд президентских грантов проведет семинар для НКО Псковской области

В пятницу, 3 августа, Фонд президентских грантов проведет серию мероприятий для некоммерческих организаций Псковской области. Состоится практический семинар для соискателей грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и семинар для победителей конкурсов фонда, посвященный вопросам грантовой отчетности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Практический семинар для соискателей грантовой поддержки «Социальный проект: от идеи до президентского гранта» проведет исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие в мероприятии, будет возможность разобрать основные этапы социального проектирования и детально проработать вопросы, которые вызывают больше всего нареканий у экспертов конкурса:

- как нужно формулировать и описывать проблему, которую решает их инициатива;

- как правильно отразить цели и задачи проекта и не перепутать первое со вторым;

- как составить грамотный календарный план, какие мероприятия он должен включать и зачем нужны ключевые контрольные точки;

- как составить убедительный бюджет и почему важно, чтобы все статьи бюджета были связаны с мероприятиями;

- на что обращать внимание при описании команды проекта.

На практической части семинара будут разобраны проекты от некоммерческих организаций, которые не получили поддержку Фонда президентских грантов. Участники смогут понять, какие конкретно факторы повлияли на снижение рейтинга их заявок.

Семинар для победителей конкурсов президентских грантов Псковской области «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации» проведет руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Юлия Марина.

У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие во встрече, будет возможность узнать:

- что нужно сделать перед началом реализации проекта, чтобы избежать проблем на этапе отчетности;

- какие документы и материалы помогут подготовить качественную отчетность;

- как подготовить отчет до окончания этапа реализации проекта;

- какие материалы можно и нужно использовать для подтверждения выполнения ключевых контрольных точек проекта;

-на что еще нужно обращать внимание при подготовке аналитического отчета;

-каковы возможности нового модуля отчетности.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23 (актовый зал администрации области), начало семинара в 12.00, регистрация участников семинара с 11.00.

Участие в семинарах фонда бесплатное. По вопросам регистрации можно обращаться по тел.: +7 (495) 150-42-22.