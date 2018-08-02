Общество

Псковская область готовится к согласованию границ со смежными субъектами РФ

На территории Псковской области создана межведомственная рабочая группа по обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между Псковской областью и смежными субъектами Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, ее цель - исполнение комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 2444-р и целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147.

По данным ведомства по состоянию на август 2018 года в ЕГРН отсутствуют сведения о смежных с Псковской областью границах субъектов Российской Федерации.

Представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области приняли участие в заседаниях рабочей группы, в ходе которых были рассмотрены материалы по уточнению границ, проведен анализ картографических материалов и имеющихся документов, устанавливающих границы между областями, сведений о земельных участках, на предмет пересечения границы с Ленинградской областью.

По итогам заседаний принято решение о направлении проекта соглашения об уточнении границы между Ленинградской областью и Псковской областью с учетом предложений межведомственной рабочей группы, на утверждение Ггубернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В июле также состоялось первое заседание по вопросу координации работ по уточнению границы между Псковской и Новгородской областями. Были рассмотрены вопросы о подготовительных мероприятиях по определению и согласованию границ, выявления пересечений и спорных территорий.

Согласуя между собой линию прохождения общей границы, субъекты минимизируют количество территориальных и земельных споров, способствуют эффективному управлению земельными ресурсами региона и, как следствие, стимулируют поступление инвестиций в местную экономику.

Работа по обеспечению внесения сведений о границах смежных с Псковской областью субъектов Российской Федерации продолжается.