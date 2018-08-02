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Общество

Ученые обнаружили в метро предвестника суперэпидемии

03.08.2018 11:23|ПсковКомментариев: 0

Специалисты из Института Ганса Ноэля, расположенного в Германии, а также их коллеги из Университета Гонконга, пришли к выводу, что метро - это не только удобное средство передвижения, но также и потенциальная угроза здоровью, сообщает ТК «Звезда».

Глобальная суперэпидемия может начаться с метро, а именно - с бактерий на ручках, сидениях и даже дверях в метрополитене. Именно эти места являются глобальным источником патогенов.

Специалисты из Института Ганса Ноэля, расположенного в Германии, а также их коллеги из Университета Гонконга, пришли к выводу, что метро - это не только удобное средство передвижения, но также и потенциальная угроза здоровью.

Исследователи собрали образцы с ладоней людей, которые часто пользуются этим видом транспорта. В результате оказалось, что среди многочисленных бактерий, обитающих в метро, существует также и Helicobacter pylory, благодаря которой может произойти воспаление желудка.

По мнению микробиологов, большое количество опасных бактерий постоянно мутирует, причем содействие этому оказывают некоторые антибиотики. Специалисты опасаются также, что антибактериальная терапия против инфекций вскоре вообще может перестать работать, сообщает Die Welt. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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