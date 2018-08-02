Общество

Михаил Ведерников поручил отремонтировать кровлю и фасад дома 22 на Октябрьском проспекте в Пскове

Посодействовать в решении вопроса с проведением капитального ремонта фасада, кровли и элементов декора дома №22 по Октябрьскому проспекту в Пскове попросили собственники на приеме у врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.





Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе встречи врио губернатора отметил, что ознакомился с проблемами дома на месте и назвал увиденное «не самым приятным зрелищем».

Председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов отметил, что дом, к сожалению, не попал в план ремонта на этот год. Михаил Ведерников поручил в приоритетном порядке включить объект в перечень домов, фасады и кровли которых будут отремонтированы на федеральные средства к Ганзе. «Ряд мероприятий пройдет по ул. Некрасова. В доме находятся точки общественного питания. Нужно приводить кровлю и фасад в порядок», - сказал он.

Также собственники обратились с просьбой закрыть двор для посещения. «Жить в проходном дворе невозможно. Наш двор - это и общественный туалет, и постоянная парковка. Мы соглашались на плитку во дворе вместо асфальта только в случае, если наш двор будет закрыт», - отметила одна из жительниц дома.

Михаил Ведерников признал, что движение во дворе дома сегодня «неоправданно интенсивное». «Есть опыт в больших городах, когда движение в таких дворах закрывают или ограничивают. Если мы тратим серьёзные средства на благоустройство, давайте услышим мнения жителей. Вдыхать эти запахи - не самое большое удовольствие», - отметил врио губернатора, поручив комплексно рассмотреть этот вопрос.

Еще одна проблема, с которой обратились жители дома, - незаконное использование общего имущества собственников коммерческими структурами. Михаил Ведерников назвал вопрос сложным и пообещал проанализировать озвученную информацию.