Общество

В Пскове появится порядок размещения баннеров и вывесок на фасадах домов

В Пскове появится порядок размещения баннеров и вывесок на фасадах домов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о том, что такая работа будет проведена, в ходе приема граждан врио губернатора Михаилом Ведерниковым сообщила председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Жители дома 22 по Октябрьскому проспекту, который является объектом культурного наследия, пожаловались на нерегламентированную рекламу на фасаде дома. Елена Яковлева отметила, что вывески на доме появились до того, как дом в 2015 году был признан объектом культурного наследия.

«Нужно использовать опыт других регионов. Собянин же снял все вывески», - привёл пример Михаил Ведерников.

«Сейчас мы планируем совместно с администрацией муниципалитета разработать порядок на весь город», - отметила Елена Яковлева.

«Занимайтесь», - поручил Михаил Ведерников, добавив, что приводить в порядок в этом вопросе нужно всю область.