Общество

Памятную стелу на месте подписания договора против наполеоновской Франции в Великолукском районе отремонтируют до середины октября

Памятную стелу на месте подписания договора против наполеоновской Франции у деревни Мартьяново в Великолукского районе отремонтируют до середины октября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие сроки в ходе личного приема граждан врио губернатора Михаилом Ведерниковым озвучила и.о. глава Великолукского района Валентина Корнилаева.

Представитель автора проекта в ходе приема отметил, что отремонтировать памятник должны были еще в первой половине года к памятной дате, но сделано этого не было. Михаил Ведерников попросил руководство района прокомментировать ситуацию.

Валентина Корнилаева пояснила, что на сегодняшний день сметы готовы, на работы из бюджета района планируется выделить 123 тысячи рублей. В начале года средств в бюджете на эти цели не хватило, так как основные налоговые поступления приходят позже.

И.о. главы района добавила, что благоустройство вокруг стелы будет выполнено за счёт средств благотворителей.