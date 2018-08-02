Общество

Ремонт спортивной площадки на ул. Машук Маметовой в Невеле будет проходить в два этапа

Ремонт спортивной площадки на ул. Машук Маметовой в Невеле будет проходить в два этапа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе приема граждан врио губернатора Михаилом Ведерниковым сообщил первый заместитель главы Невельского района Олег Майоров.

К врио губернатора обратилась местная жительница. Она заявила, что площадка находится в неудовлетворительном состоянии, а администрация района, несмотря на многочисленные обращения граждан, ее не ремонтирует.

Олег Майоров подтвердил наличие соответствующих обращений. Он пояснил, что площадка была возведена 8 лет назад и является объектом инфраструктуры МБОУ «Гимназия». Вместе с тем, она практически не используется школой, так как находится в километре от нее. У жителей близлежащего микрорайона площадка востребована, но средств на ее ремонт до настоящего времени выделено не было.

«Ремонт назрел, работы осмечены, их стоимость 250 тысяч рублей. Мы предлагаем провести их в два этапа. До 1 октября сделать ограждение и освещение, а весной - заменить покрытие, которое пришло в негодность», - рассказал он.

Заявительница попросила начать работы на объекте до выборов, а второй этап не откладывать до мая, а начать в апреле. Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин посоветовал определиться с технологией и дождаться положительных температур для того, чтобы работы были выполнены качественно и надолго.

Михаил Ведерников согласился с данными доводами и поручил отталкиваться от погодных условий при начале второго этапа ремонта. Ограждение же, в данный момент представляющее опасность для детей, необходимо заменить как можно раньше, отметил врио губернатора. Так как вопрос касается бюджета, он будет вынесен на ближайшую сессию районного собрания, заверил Олег Майоров.