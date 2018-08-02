Общество

ОНФ направил в Минтруд предложения по повышению эффективности работы региональных служб занятости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в адрес министра труда и социальной защиты Максима Топилина предложения по повышению эффективности деятельности региональных служб занятости населения. Эксперты ОНФ просят учесть их при подготовке национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Документ подготовлен по итогам серии региональных мониторингов в регионах, а также экспертного совещания тематической площадки ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

По мнению экспертов ОНФ, региональные службы занятости могли бы активнее влиять на рынок труда и выполнять больше функций, востребованных населением. Исходя из этого, в рамках поручений, данных в «майском указе» президента РФ, эксперты Народного фронта подготовили пакет предложений.

«Мы считаем необходимым интегрировать существующие государственные электронные ресурсы служб занятости в одну, например, в общероссийскую базу вакансий «Работа в России», – заявил модератор тематической площадки ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости», координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин. – Сегодня каждая служба занятости использует сразу несколько программных комплексов с дублирующими функциями, интеграция между ними не отлажена».

Предлагается закрепить за службами занятости функции по прогнозированию потребности в кадрах (прогноз кадрового баланса в субъектах страны), разработке перечня топ-50 перспективных и востребованных профессий в том или ином регионе и другие задачи. Также в документе идет речь про упрощение процедуры предоставления вакансий работодателями, установку эффективных KPI для работников служб занятости, оптимизацию кадрового состава таких служб, развитие дистанционных и цифровых методов обучения и переобучения, а также использование дифференцированного подхода к установке норм по проведению мероприятий.

Другие предложения касаются проведения на федеральном уровне Единого дня профориентации и Единого дня трудоустройства, а также развития института стажировок для содействия трудоустройству молодежи. Говорится в документе и о необходимости ребрендинга служб занятости.

Эксперты ОНФ считают важным расширить набор инструментов, используемых Службой занятости населения, для подбора работодателям необходимых работников. Также они предлагают разработать учебную программу обучения сотрудников служб занятости на федеральном уровне.

Напомним, что в своем «майском указе» Владимир Путин поручил правительству при реализации нацпрограммы повышения производительности труда и поддержки занятости обеспечить в 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. В указе говорится о формировании системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том числе путем использования цифровых технологий и платформенных решений.