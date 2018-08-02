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После обеда в Псковской области ожидаются грозы со шквалистым ветром

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По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня с 14.00 до 17.00 по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра порывами 15-18 м/с, местами ливни.