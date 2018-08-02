Общество

В 2018 году не будет присваиваться звание «Почетный гражданин города Великие Луки»

В 2018 году не будет присваиваться звание «Почетный гражданин города Великие Луки». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение большинством голосов приняли депутаты на очередном 12-ом заседании Великолукской городской Думы.

На рассмотрение комиссии по наградам Великолукской городской Думы было представлено две кандидатуры: ветеран Великой Отечественной войны Мария Сизова и Заслуженный работник культуры, основатель и бессменный руководитель театра «Трубадур» Евгения Шевякова.

По мнению членов комиссии, обе кандидатуры не соответствуют в полном объеме положению о присвоении звания «Почетный гражданин города Великие Луки».

Напомним, что в 2017 году это звание было присвоено Геннадию Костюкову.