Общество

Академик Российской академии медико-технических наук примет участие в пресс-конференции, посвященной демографии в Псковской области

Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, член Российской академии естественных наук, медицинский директор сети клиник «Центр ЭКО» Элгуджа Немсцверидзе примет участие в пресс-конференции, посвященной демографической ситуации в Псковской области.

Пресс-конференция пройдет в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей в понедельник, 6 августа, в 11:00.

В Псковской области исполнительная власть поставила перед собой амбициозную задачу – выровнять к 2024 году показатели по уровню естественного прироста и убыли населения. Об этом 13 июля на совещании врио губернатора с главами районов и муниципальных округов сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она также отметила, что для региона серьезным показателем по выполнению майских указов президента является динамика по снижению естественной убыли населения.

Сегодня коэффициент рождаемости в нашем регионе составляет 1,7. К 2024 году для соединения линий уровня рождаемости и смертности его надо увеличить до 2,1. Таким образом необходимо увеличить рождаемость на треть за шесть лет.

Насколько реалистично выполнить эти планы? Какие существуют меры, чтобы сократить драматичный разрыв между уровнем естественной убыли и прироста населения? Делается ли ставка на научные изыскания в сфере здравоохранения и фармации или основной упор делается на усиление мер профилактики и пропаганде ЗОЖ? Какие инструменты существуют для повышения рождаемости? С какими вызовами придется столкнуться при решении этих задач? Можно ли исправить ситуацию с высокой смертностью от онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы в Псковской области?

Эти и другие вопросы журналисты смогут обсудить с экспертами.

В пресс-конференции также примут участие:

• председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов

• руководитель Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян

• главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков

• главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная

• главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сергей Сукманюк