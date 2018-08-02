Общество

Как изменить демографическую ситуацию в Псковской области, расскажут эксперты в общественном пресс-центре ПЛН

В понедельник, 6 августа, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная демографической ситуации в Псковской области.

В Псковской области исполнительная власть поставила перед собой амбициозную задачу – выровнять к 2024 году показатели по уровню естественного прироста и убыли населения. Об этом 13 июля на совещании врио губернатора с главами районов и муниципальных округов сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она также отметила, что для региона серьезным показателем по выполнению майских указов президента является динамика по снижению естественной убыли населения.

Сегодня коэффициент рождаемости в нашем регионе составляет 1,7. К 2024 году для соединения линий уровня рождаемости и смертности его надо увеличить до 2,1. Таким образом необходимо увеличить рождаемость на треть за шесть лет.

Насколько реалистично выполнить эти планы? Какие существуют меры, чтобы сократить драматичный разрыв между уровнем естественной убыли и прироста населения? Делается ли ставка на научные изыскания в сфере здравоохранения и фармации или основной упор делается на усиление мер профилактики и пропаганде ЗОЖ? Какие инструменты существуют для повышения рождаемости? С какими вызовами придется столкнуться при решении этих задач? Можно ли исправить ситуацию с высокой смертностью от онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы в Псковской области?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших спикеров:

• председателя государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Потапова Игоря Ивановича

• руководителя Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Мнацаканяна Армена Липаритовича

• главного врача Псковской областной клинической больницы Волкова Анатолия Петровича

• главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Неваленную Галину Ивановну

• главного врача ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сукманюка Сергея Юрьевича

• медицинского директора сети клиник «Центр ЭКО» Немсцверидзе Элгуджу Яковлевича

Дата проведения: 6 августа. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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