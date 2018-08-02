Общество

На фестивале «Нашествие» начала работу экспозиция Вооруженных Сил

С 3 по 5 августа гости и участники фестиваля «Нашествие» смогут ознакомиться с новинками вооружения и военной техники, поступающими на оснащение российской армии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, для посетителей «главного приключения года» развернута тематическая выставка автомобильной и бронированной техники, работает полевой кинотеатр, и проводятся экскурсии по автономному полевому лагерю.

Каждый посетитель экспозиции может попробовать сдать нормативы по физической подготовке и пройти специальное тестирование, определяющее его уровень годности к военной службе и соответствие военно-учетной специальности.

4 и 5 августа аккомпанировать выступлению рок-звезд будет группа высшего пилотажа «Русские витязи», которая выступит с получасовой программой.

Смотрите также За самые яркие фотографии с «Нашествия» псковичи получат ужин

Также на экспозиции ВС РФ для всех желающих проводятся любительские футбольные матчи, на которых команды рок-фанатов и музыкантов могут померяться силами с «военно-полевой» сборной, состоящей из механиков-водителей, стрелков-наводчиков, связистов и военных поваров, обеспечивающих работу выставки.