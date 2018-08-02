Общество

Начальник великолукского ОМВД ярким примером положительной работы полиции назвал задержание совершивших заказной поджог тверичей

Благодаря слаженной работе сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки в раскрытии и расследовании преступлений, общая раскрываемость увеличилась и составляет 56 %. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом проинформировал в своем отчете о деятельности ОМВД России по городу Великие Луки начальник отдела Дмитрий Кислицин на очередном 12-ом заседании Великолукской городской Думы.

Таким ярким примером раскрываемости является задержание по горячим следам жителей Тверской области, совершивших заказной поджог, а также группы, состоящей из жителей Республики Беларусь, специализирующейся на кражах автотранспорта на территории России. Граждане из соседнего государства были задержаны и за кражи велосипедов.

Этот вид преступлений, как отметил Дмитрий Кислицин, вызывает особую обеспокоенность у сотрудников отдела. За полгода было зарегистрировано 23 кражи велосипедов, 19 остаются неочевидными. Одним из немаловажных факторов, влияющих на недостаточную эффективность работы по раскрытию краж и других преступлений, по мнению начальника ОМВД, является отсутствие в городе Великие Луки необходимого количества камер фото- и видеофиксации. Всего в рамках АПК «Безопасный город» было установлено 8 камер.

Также особую тревогу вызывает совершение преступлений и правонарушений около вечерних и ночных развлекательных и питейных заведений «7 пятниц», «Вегас». «Баязет». Хотя к этим учреждениям и приближены маршруты постов нарядов патрульно-постовой службы, но в полной мере это не дает предупредить все преступные деяния.

Начальник полиции также отметил, что в отчетном периоде на территории города не допущено нарушений общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, а также в период проведения выборов президента Российской Федерации. Основные усилия сотрудников ОМВД были направлены на проведение проверок и принятие соответствующих законных решений по поступившим заявлениям и обращениям граждан.

В Великих Луках сохраняется тенденция к увеличению зарегистрированных преступных посягательств. За 6 месяцев 2018 года возбуждено 851 уголовное дело.

«Обеспокоенность вызывает рост совершенных убийств (с 2 до 3), причинений тяжкого вреда здоровью (с 4 до 9). И хотя все данные преступления по итогам 6-ти месяцев текущего года раскрыты, само их совершение свидетельствует о наличии проблемных вопросов в организации профилактической работы с населением города», - подчеркнул Дмитрий Кислицин.

Наряду с положительными моментами в работе по данному направлению черным пятном ложатся на отдел нераскрытие ряда тяжких преступлений, это 3 разбойных нападения и преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней, отметил он.

В своем докладе Дмитрий Кислицин также отразил и картину дорожно-транспортных происшествий. Основными видами учетных дорожно-транспортных происшествий на дорогах города Великие Луки за последние полгода стали наезды на пешеходов и столкновения. По причине неудовлетворительных дорожных условий было совершено 66% дорожно-транспортных происшествий. Как отметил начальник ОМВД России по городу Великие Луки Дмитрий Кислицин к административной ответственности за нарушение содержания автодорог с начала года привлечено 10 должностных и 4 юридических лица, выдано 83 предписания в МУП «ДСУ» и МУ «УЖКХ» с целью устранения выявленных нарушений, направлено 4 информации в прокуратуру города.