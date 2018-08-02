Общество

В Великих Луках планируется ремонт кадетской школы и школы №1

Положительную оценку деятельности главы города Великие Луки за 2017 год дали депутаты Великолукской городской Думы на очередном 12-ом заседании.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава города Николай Козловский в своем отчете подчеркнул, что социально-экономическое положение в городе характеризуется как устойчивое в основных отраслях экономики, а также в социальной сфере. Но, тем не менее, несмотря на достойные показатели социально-экономического развития города, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при осуществлении стратегического планирования. Вместе с тем по всем проблемным направлениям руководство города видит пути решения и ведет соответствующую планомерную и системную работу. Одним из приоритетных направлений является максимальное вовлечение жителей в процесс непосредственного управления городом. Для этой цели, как отметил Николай Козловский, был создан институт общественных советников главы города, который уже показал свою эффективность. При непосредственном участии общественных советников было отремонтировано 57 дворовых территорий, установлено 14 детских площадок, отвечающих всем правилам безопасности, и благоустроено 17 территорий мест общего пользования.

Также глава города, отвечая на многочисленные вопросы, сообщил, что планируется капитальный ремонт одного из корпусов школы № 6, кадетской школы и старейшей школы города, школы № 1. Подтверждено финансирование строительства детского сада на ул. Первомайской на 140, кроме того, до 2024 года планируется капитально отремонтировать 6 общеобразовательных школ. Будет продолжаться и программа по предоставлению жилья педагогам.

«Впереди у нас большая совместная работа, мы должны приложить максимум усилий, чтобы создать еще более благоприятные условия для развития города, экономического роста, стабильной работе предприятий, решения вопросов в социальной сфере, в сфере ЖКХ и обеспечить рост благосостояния великолучан», - подвел итог глава города Николай Козловский.