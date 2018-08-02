Общество

Псковская клиника «Визус» приглашает на лазерную коррекцию зрения со скидкой

Псковская клиника «Визус» приглашает на лазерную коррекцию зрения со скидкой в 5000 рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении, чтобы получить скидку, при записи на прием необходимо назвать промокод: ВИЗУС Псков 2018.

Скидка в 5000 рублей применяется при лазерной коррекции на оба глаза (на один глаз, соответственно – 2500 рублей).

Предложение действует до 15 сентября.

Запись по телефону +7 (8112) 22-03-03 или через сайт http://lkz.clinicvizus.ru/.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-60-01-000779 от 26 марта 2018 года ООО «Клиника»