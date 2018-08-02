Общество

Пять лет исполнилось со дня трагической гибели Павла Адельгейма

Сегодня, 5 августа, в пятую годовщину трагической гибели священника Павла Адельгейма, в Пскове пройдут памятные мероприятия.

В 9.00 в псковской церкви Жен Мироносиц, которой Павел Адельгейм отдал много лет пастырского служения, состоится божественная литургия, после которой пройдет панихида на могиле священнослужителя.

В 16.00 в фойе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина соберутся близкие и друзья отца Павла Адельгейма из Пскова, Петербурга, Москвы и других городов. В программе вечера воспоминания, сообщения, неизвестные аудио- и видеозаписи.

Тема общей дискуссии - проповедь и жизнь.

Вход свободный.