Общество

За сутки в Псковской области зафиксировано три лесных пожара

На территории Псковской области зафиксировано 120 лесных пожаров на площади ликвидации 165,565 га и локализации 1,2 га.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, за последние сутки возник и находится на локализации 1 лесной пожар в Невельском районе на площади 1,2 га; ликвидирован 1 лесной пожар в Опочецком районе на площади 5,0 га; возник и ликвидирован 1 лесной пожар в Печорском районе на площади 0,14 га. Осуществляется постоянное наблюдение за санитарным состоянием лесных участков, пройденных огнем.

Всего с начала сезона на землях государственного лесного фонда произошло 111 пожаров на площади ликвидации 149,575 га и локализации 1,2 га:

- в Себежском районе – 6 пожаров на площади ликвидации 5,8 га;

- в Красногородском районе – 9 пожаров на площади 26,2 га;

- в Локнянском районе – 3 пожара на площади 3,9 га;

- в Невельском районе – 10 пожаров на площади 6,24 га (1 пожар локализован на площади 1,2 га);

- в Усвятском районе – 1 пожар на площади 0,2 га;

- в Гдовском районе – 19 пожаров на площади 22,465 га;

- в Опочецком районе – 10 пожаров на площади 19,02 га;

- в Пыталовском районе – 4 пожара на площади 1,99 га;

- в Печорском районе – 6 пожаров на площади 7,24 га;

- в Плюсском районе – 6 пожаров на площади 3,19 га;

- в Великолукском районе – 5 пожаров на площади 6,82 га;

- в Пустошкинском районе – 1 пожар на площади 4,5 га;

- в Псковском районе – 12 пожаров на площади 30,66 га;

- в Стругокрасненском районе – 9 пожаров на площади 2,43 га;

- в Палкинском районе ­– 2 пожар на площади 0,94 га;

- в Куньинском районе ­– 1 пожар на площади 3,85 га;

- в Бежаницком районе ­– 1 пожар на площади 0,25 га;

- в Порховском районе ­– 3 пожара на площади 1,0 га;

- в Пушкиногорском районе ­– 1 пожар на площади 1,8 га;

- в Новоржевском районе – 1 пожар на площади 1,08 га;

- (в том числе на территории Государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский» - 2 пожара на площади ликвидации 12,52 га);

- на землях ООПТ:

- Национальный парк «Себежский» – 1 пожар на площади ликвидации 2,5 га;

- ФГБУ «государственный природный заповедник «Полистовский») ­– 0;

- на землях иных категорий (Лужское военное лесничество Минобороны Российской Федерации) – 8 пожаров на площади ликвидации 13,49 га.

Процент ликвидированных лесных пожаров в течение суток составляет 94,2 %.

На территории земель лесного фонда Псковской области наблюдается высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности (четвертый и пятый классы пожарной опасности по пятибалльной шкале классов пожарной опасности).

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с 92 видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, а также для контроля за пожароопасной обстановкой и своевременного обнаружения лесных пожаров совершено 8 вылетов самолетом Сessna 172 с общим налетом 35 час 15 минут.