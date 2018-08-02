Общество

«Команда 2018» приготовила призы для тех, кто проводит лето с пользой

В группе проекта «Команда-2018» в социальной сети «ВКонтакте» объявлен конкурс под названием «Мое полезное лето».

под постом о конкурсе. В рассказе размером до 100 слов псковичи должны рассказать о своем времяпрепровождении с пользой для общества. Участникам предлагается написать мини-эссе в комментарияхВ рассказе размером до 100 слов псковичи должны рассказать о своем времяпрепровождении с пользой для общества.

Работы на конкурс принимаются с 3 по 25 августа, 25 августа жюри выберет 10 лучших рассказов, которые будут выставлены на голосование в группе. С 26 по 28 августа все подписчики смогут голосовать за лучший, по их мнению рассказ, и таким образом будут определены три победителя, которые получат:



1 место - Сертификат на участие в квесте «Тайна княжны Псковской».

2 место - Обложка на паспорт в брендовом стиле «Команды-2018».

3 место - Брендовый брелок + фирменная майка проекта.