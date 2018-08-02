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Общество

«Акценты» Донецкого: Политический нокаут «Яблока», преображение музея и «возвращение» пастыря

03.08.2018 18:02|ПсковКомментариев: 39

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

На вынос. Псковская оппозиция пропустила очередной удар от «партии власти».
Вдоль по околице. Через год в Пскове откроется новый туристический маршрут.
Слово пастыря. Исполняется пять лет со дня гибели священника Павла Адельгейма.

На этой неделе случилось событие, которое, по оценкам экспертов, способно кардинально «зачистить» политический ландшафт в Псковской области. Спойлер в смысле раскрытия сюжета: вполне вероятно, что впервые за многие годы псковское «Яблоко» не примет участия в выборах. Напомню, сначала, не преодолев муниципальный фильтр, отказался от губернаторских притязаний «яблочный» кандидат Виталий Аршинов. А в четверг, 2 августа, решением апелляционной коллегии Псковского областного суда снят с выборов на пост главы Опочецкого района кандидат от «Яблока» Геннадий Колесник. И, как говорится, еще не вечер.

История, в двух словах, такая. Спойлер во втором смысле, то есть технический кандидат от «Партии Роста», некто Иван Сверчков подал в Опочецкий районный суд жалобу на конкурента от «Яблока» Колесника на то, что партия допустила процессуальные нарушения при выдвижении кандидата. Однако районный суд поддержал «яблочника» и подтвердил регистрацию Колесника в качестве кандидата. Тогда спойлер Сверчков решил взять «не мытьем, так катаньем»: обратился в более высокую судебную инстанцию, а именно в апелляционную коллегию Псковского областного суда — опять же, с требованием отменить решение ТИК и районного суда по кандидатуре Колесника.

И вот тут уже областной суд вынес совершенно иной вердикт: апелляционную жалобу удовлетворить. Решение Опочецкого суда отменяется, а регистрация Колесника в качестве кандидата аннулируется. Теоретически у «Яблока» остается шанс на решение Верховного суда России, но юристы полагают, что Верховный суд вряд ли отменит решение суда областного. Формально в России не прецедентное право, но, скажем так, полу-прецедентное. А это значит, что похожая незавидная участь может ждать и всех остальных претендентов от «Яблока», а их, кроме Колесника, четверо.

По прогнозам наблюдателей, все четверо будут выкинуты из предвыборной гонки так же, как Колесник. Шлосберг и Ко терпят обидное фиаско. То, чем так кичилось псковское «Яблоко», а именно победами своих кандидатов на местных выборах, в августе 2018-го превратилось в «Ватерлоо для Наполеона», то есть в сокрушительное поражение. А ведь совсем недавно Лев Шлосберг на своей странице «ВКонтакте» публиковал подробную, вплоть до копеечки, смету предстоящих кампаний и очередной призыв к избирателям делиться деньгами. С кем теперь предлагается делиться? С политическими банкротами и лузерами?

Очевидно, что «Яблоко» пропустило удар, от которого вряд ли оправится в ближайшее время. Его оппоненты нашли-таки процедурную прореху (своих кандидатов «Яблоко» почему-то выдвигало не от партийной конференции, а от бюро или регсовета), которую превратили в полноценный юридический прецедент. Сам Лев Шлосберг, разумеется, заявил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», что это вовсе «не лазейка, а их выдумка, которую они пытаются юридически обосновать», но решение апелляционной коллегии не оставляет сомнений — процедура нарушена.

Всё! Можно выносить из зала суда политические трупы и истерить сколько угодно. Акела в очередной раз промахнулся и получил по зубам. И, собственно, уже совершенно неважно, что прежде на огрехи «Яблока» в части процедуры выдвижения кандидатов региональные власти не обращали внимания. Да, не обращали, а теперь вот обратили. Пришли новые люди и, пользуясь моментом, «зачистили» политическое поле от конкурентов. Это и есть политическая борьба, детка!

Какие из произошедшего напрашиваются выводы? Наблюдатели уже назвали происходящее «новой политической реальностью» в Псковской области.

Мы видим очередной акт противостояния нового менеджмента «партии власти» и отдельных «недобитков» от оппозиции, прежде всего «Яблока». Недавние победы Льва Шлосберга и его команды на выборах глав в Гдовском и Плюсском районах позволяли говорить о некой «псковской яблочной аномалии». Летом 2018 года эта «аномалия» кончилась. «Чужие» тут не ходят. Хочешь участвовать в политическом процессе, принимай новые правила игры, как это делают, к примеру, коммунисты или жириновцы. «Несогласным» недвусмысленно указали на выход с ринга. А не пойдешь добровольно, вынесут.

Не хочется делать скоропалительных прогнозов, но, похоже, в нынешнем жарком августе Псковщину, используя фразеологию известного русского консерватора Константина Леонтьева, серьезно «подмораживает». Общественно-политический климат в регионе стремительно меняется, и надвигается некий «ледниковый период».

Еще недавно в местном политическом ландшафте вполне привольно себя чувствовали и такие экзотические зверушки, как «яблочники». Но скоро их съедят с потрохами, как когда-то люди съели неандертальцев.

Современная антропология, напомню, полагает, что неандертальцы вовсе не вымерли сами по себе, а были тупо истреблены более агрессивными конкурентами, в данном случае — хомо сапиенсами, которые оказались более эффективны в борьбе за выживание. Возможно, вскоре Лев Маркович будет вспоминать эпоху Турчака с ностальгией, как времена вполне «вегетарианские». Впрочем, как по мне, так нынешнее поведение власти — это вполне адекватный ответ на оскорбительные заявления самого Шлосберга, которые он регулярно делает на своем канале в ЮТубе. Не стоит удивляться тому, что следует жесткий ответ. А вы как хотели? На войне как на войне.

В среду в пресс-центре ПЛН свою первую большую пресс-конференцию дал новый директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков, который рассказал журналистам много интересного. Ровно через 11 месяцев, 30 июня 2019 года, на ближнем Запсковье откроется новый туристический объект и, соответственно, новый туристический маршрут, который сможет на равных конкурировать (в хорошем смысле) с Музейным кварталом и Покровским комплексом.

Речь о так называемом «Варлаамовском угле» Окольного города, строениях Двора Постникова, крепостной стене и двух башнях — Высокой и Плоской, на которых как раз сейчас в самом разгаре реставрационные работы. Во Дворе Постникова разместится современный музейный Центр и оттуда же начнется туристический маршрут через Высокую башню, по пряслам к Варлаамовской башне, где откроется уникальная экспозиция, как раз и посвященная воинской истории этого места.

Как обещает директор, после реставрации объект показа предстанет совершенно в необычном для посетителей виде. Руины первоначальной башни сохранятся, будет вырыт четырехметровый ров со стороны реки Великой и Шведской горки, а также сделано углубление со стороны улицы Леона Поземского, чтобы туристы могли оценить первоначальный замысел строителей башни. Разрушенная часть строения будет закрыта стеклом, а сверху реставраторы воздвигнут так называемый традиционный псковский «костер», то есть ряжную кровлю. Деревянная часть уже изготовлена, ее осталось только привезти и собрать на месте.

Вообще, реставрационные работы на Варлаамовском угле, по словам Сергея Сарченкова, идут с опережением графика, и директор не сомневается, что они будут завершены в срок. В свою очередь Двор Постникова вместит не только новые экспозиции, но и рабочие помещения для сотрудников музея, а в так называемом «малом Мешке» откроется музейный кинотеатр на 50 мест. Поганкины палаты и галерея Фан-дер-Флита пока ждут своей очереди, но и там реставрационные работы начнутся уже через месяц.

То есть уже сейчас можно смело говорить о том, что один из старейших музеев России кардинально преображается. И не только в сугубо материальном, архитектурном измерении.

Вслед за реставрацией зданий и подвалов должны измениться содержание и формы работы с бесценным культурным наследием. Аналогии вряд ли уместны, все-таки музей и театр — во многом контрастные явления культуры, но все мы помним, что именно после реставрации здания театра, нашего «Народного дома» имени Пушкина, пусть не сразу, но постепенно в Пскове обновилась, стала более насыщенной и разнообразной, и театральная жизнь.

Что касается музея-заповедника, то, справедливости ради, он просто обречен стать для Пскова «местом сборки, местом силы», вокруг которого неизбежно аккумулируются и «гении места», заслуженные и молодые. Потому что, по здравому размышлению, кроме святых, обильно политых кровью предков, камней, ничего другого у нас и нет.

И сразу же спешу себя поправить. Кроме святынь, у нас еще имеются и праведники, без которых, по верному народному наблюдению, не стоит село. Извиняюсь за невольный пафос, но наверное здесь он все же будет к месту и времени. 5 августа исполняется 5 лет, как с нами нет священника отца Павла Адельгейма, трагически погибшего от рук сумасшедшего человека. Многие псковичи до сих пор уверены, что убийство священника не было случайностью, а психически больной юноша послужил своего рода «живой бомбой» для воплощения чьего-то злого и коварного замысла.

Все это, впрочем, домашняя конспирология, навеваемая самим жизненным путем и образом жизни отца Павла, церковного диссидента, неутомимого подвижника и борца за христианские ценности, к тому же, как мы знаем, находившегося в постоянной конфронтации (прежде всего - богословской, духовной) с правящим владыкой Евсевием.

Сюжет для Русской Православной Церкви не новый, и остается только пожалеть, что Павел Адельгейм не дожил до перемен в Псковской епархии, начавшихся с приходом в митрополию нового владыки Тихона Шевкунова, который на первой же своей пресс-конференции объявил о глубоком уважении, которое он питает к фигуре отца Павла.

По сути, можно говорить о своего рода «духовной реабилитации» опального священника со стороны церковной власти. И это новое обстоятельство не может не радовать верующих. 1 августа отцу Павлу исполнилось бы 80 лет, а 5 августа пять лет назад он был убит.

В День Памяти священника, в воскресенье, в Церкви Жен-мироносиц с 9 утра начнется Божественная литургия и позже - Панихида на могиле у южной стены храма. А в 16.00 в Театре имени Пушкина откроется вечер под названием «Сохранение памяти». В программе - воспоминания, неизвестные видео и аудиозаписи отца Павла, общая дискуссия о духовном наследии убиенного пастыря. Организаторы вечера приглашают всех, кому дорога память о знаменитом псковском священнике.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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