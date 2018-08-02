Общество

Псковская транспортная прокуратура выявила, что станция «Торошино» не приспособлена для пассажиров-инвалидов

Псковской транспортной прокуратурой на железнодорожной станции «Торошино» проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов, в ходе которой установлено, что ОАО «РЖД» не обеспечена доступность инвалидов и других маломобильных групп населения к пассажирской посадочной платформе данной станции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Так, покрытие пешеходных путей, ведущих к входу на платформу, находится в неудовлетворительном состоянии (неровная поверхность, выбоины, провалы); возможность перемещения лиц с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске отсутствует; граница опасной зоны у края платформы контрастной противоскользящей сигнальной полосой не выделена.

С целью обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения Псковской транспортной прокуратурой в суд направлялось исковое заявление. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения решения суда контролируется.