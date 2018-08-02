Общество

Гостей «Пушкинской деревни» научат составлять «цветное меню» и угостят чаем с вареньем из святогорских ягод

Интерактивную развлекательную программу «Праздник ягод, плодов и варенья» для жителей и гостей Пушкиногорья подготовили в

музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, участники

программы узнают много нового, интересного и полезного о щедрых дарах земли — как о пропитании и лакомствах на любой вкус, так и о лекарствах от тысячи болезней одновременно. Музейщики также расскажут своим гостям о том, как складывалась история отдельных плодоовощных и ягодных культур на Руси, покажут выращенное в садах и огородах на территории мемориальных усадеб Пушкинского Заповедника, научат составлять правильное «цветное меню», устроят «вкусную викторину», другие весёлые конкурсы, дегустации и чаепитие.

Дегустация пушкинского варенья «вслепую». Фото с «Праздника ягод, плодов и варенья» в 2017 году.

Праздник назначен на воскресенье, 5 августа. Проведут его в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово. Начнут в 15.00.

Возрастных ограничений для участников программы не предусмотрено.