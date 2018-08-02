Общество

Псковские росгвардейцы познакомились с биографией генерала армии Ивана Яковлева

В преддверии празднования 100-летия со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева в отделе Росгвардии по Псковской области состоялось собрание личного состава.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по региону, старший помощник начальника группы по работе с личным составом майор Павел Морозов рассказал собравшимся о профессионализме и выдающихся организаторских качествах легендарного генерала Яковлева, возглавлявшего 18 лет внутренние войска МВД СССР.



Офицер отметил, что за 18 «яковлевских» лет во внутренних войсках появились авиация, морские отряды, воинские части оперативного назначения, высшие военные училища и первые подразделения спецназа. Войска были готовы выполнить любую, даже самую сложную задачу по ликвидации чрезвычайной ситуации, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охране важных государственных объектов и специальных грузов.



Росгвардейцам был также продемонстрирован фильм о жизни и службе легендарного командующего войсками правопорядка.