Общество

МЧС предупреждает жителей Псковской области о высокой пожарной опасности

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 4-9 августа местами по Псковской области сохранится «высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале». В связи с этим Главное управление МЧС России по региону обращается с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

В частности МЧС просит не жечь мусор на своих садовых и дачных участках. Спасатели призывают граждан быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.

«Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами. Напоминаем: При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101", говорится в сообщении МЧС.