Общество

Россия, Китай и Белоруссия лидируют на международных армейских играх «Десантный взвод» в Пскове

Команды России, Китая и Белоруссии вошли в тройку лидеров по итогам стартовых этапов конкурса армейских международных игр «Десантный взвод», который проходит в Псковской области. Об этом в субботу, 4 августа, в ходе брифинга сообщил главный судья соревнований генерал-лейтенант Андрей Вязников.

«По итогам двух этапов "Десантного взвода" первое место у десантников из России, на втором месте - Китайская Народная Республика.

Тройку лидеров замыкают десантники из Белоруссии, которые в тяжелой конкурентной борьбе обошли соперников, - команду из Демократической Республики Алжир», - цитирует Вязникова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе первого этапа соревнований команды из десяти стран выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 м из вертолетов Ми-8. По его итогам Россия вышла в лидеры соревнований, второе место занял Китай, а третье - команда Ирана. Второй этап соревнований проводился в два дня и состоял из двух номинаций: индивидуальной гонки на боевых машинах и индивидуального биатлона. Во втором этапе Россия и Китай сохранили свои позиции, а третье место заняла команда белорусских десантников.

Напомним, что участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из России, Венесуэлы, Марокко, Пакистана, Судана, ЮАР и других стран.