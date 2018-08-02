Общество

В Псковском районе отметили День села Карамышево

В субботу, 4 августа, в Карамышево (Псковский район) прошли праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня села. Во время праздничного концерта состоялось награждение медалью «За заслуги перед Карамышевской волостью» жителей села, творческие коллективы продемонстрировали свое мастерство в вокальных и танцевальных направлениях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в праздничных мероприятиях приняли участие глава города Иван Цецерский и начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов. Также в мероприятиях участвовали депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников, и.о. главы администрации Псковского района Наталья Федорова, глава МО «Карамышевская волость» Татьяна Павлова, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов, внучатый племянник Модеста Модестовича - основателя села, Олег Карамышев с семьей, жители села.

Иван Цецерский в рамках визита обсудил с Натальей Федоровой вопросы сотрудничества между городом и районом, а также возможность участия районных умельцев в Ганзейских днях Нового времени в 2019 году в Пскове.

Глава города отметил приятную атмосферу праздника и пожелал селу Карамышево развития и процветания. В свою очередь, Глава Карамышевской волости Татьяна Павлова выразила большую благодарность городу за поддержку Карамышева.