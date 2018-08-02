Общество

Михаил Ведерников взял под контроль расследование смертельного ДТП в Порховском районе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников взял под контроль расследование аварии, в которой погибли 5 человек, еще трое, в том числе 2 ребенка, получили травмы различной степени тяжести.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в субботу, 4 августа, в окрестностях деревни Павы Порховского района. По предварительной информации, водитель машины «Тойота» (Toyota RAV4) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» (Nissan Qashqai). После этого в них врезался автомобиль «Сузуки» (Suzuki Grand Vitara). В результате ДТП «Тойота» загорелась.

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Врио губернатора также проинформирован о состоянии здоровья пострадавших, которым по его поручению оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данным Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, дети получили легкие ушибы и их состояние у медиков опасений не вызывает, женщину прооперировали. По словам специалистов, она находится в стабильно тяжелом состоянии.