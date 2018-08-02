Общество

В Стругах Красных отметили День поселка

В субботу, 4 августа, в Стругах Красных отпраздновали День поселка. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, стружане и многочисленные гости приняли участие в концертно-развлекательной программе для взрослых и детской игровой программе с ростовыми куклами, побывали на выставке цветов, оценили мастерство народных умельцев на площадке «Лавка оживших ремесел».

Также в рамках Дня поселка были торжественно подведены итоги конкурса по благоустройству территорий.

Прошла выставка краеведческой литературы и презентация книги «Струги Красные: прошлое и настоящее».

Со словами поздравлений к стружанам обратились председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава района Александр Волков, другие известные и уважаемые в поселке люди.

Поздним вечером жители Струг Красных станут свидетелями праздничного фейерверка, после чего состоится дискотека.

Отметим, что в этом году исполняется 520 лет с первого упоминания поселка в Новгородских писцовых книгах.