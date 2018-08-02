Общество

Новосокольники отметили День города и День железнодорожника

4 августа Новосокольники отметили День города и День железнодорожника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, для жителей была подготовлена обширная спортивная программа. Праздничный день начался с легкоатлетического забега среди работников организаций РЖД, посвященного Дню железнодорожника.

Также состоялись открытый городской турнир по баскетболу 3х3, открытый турнир по пауэрлифтингу, открытый городской турнир по шахматам, турнир по футболу и велопробег, посвященный 117-й годовщине города Новосокольники.

В День города в Новосокольниках открыли новую волейбольную площадку, на которой прошел открытый городской турнир по волейболу.

Народный коллектив театра ростовых кукол «Маскарад» из Великих Лук показал интерактивный спектакль «Как Алеша Попович урожай спасал».

Горожане смогли поучаствовать в конкурсе оригинальных дамских сумочек «С сумочкой на праздник», а также приобрести различные товары и сувениры на ярмарке-продаже народных умельцев «Новосокольнический сувенир».

Праздник продолжила концертная программа художественной самодеятельности учреждений культуры района «Глубинкою жива Россия», а также выступление молодых исполнителей «Новое поколение».

Вечером в сквере железнодорожников состоялся митинг «С днем праздничным, железная дорога». А затем началась праздничная тематическая программа «Сегодня у города праздник», в рамках которой прошел гала-концерт победителей областного конкурса эстрадной песни «Псковская волна».

Также для жителей Новосокольников выступили экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягья и группа «Мираж» (г. Москва).

После праздничного фейерверка стартовала молодежная дискотека.