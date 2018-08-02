Общество

Путин отмечает достижения российских железнодорожников

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днём железнодорожника.

«Отрадно, что российские железнодорожники встречают свой профессиональный праздник серьёзными достижениями. Благодаря вашему слаженному, самоотверженному труду на год раньше открылось движение по новому маршруту Журавка - Миллерово, успешно воплощаются в жизнь другие востребованные проекты. Важно отметить, что за счёт внедрения инновационных технологий планомерно повышается производительность труда, эффективность работы комплекса в целом», - говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте Кремля.

В.Путин отмечает, что железнодорожной отрасли принадлежит особая роль в жизни России, «в её пространственном развитии, реализации уникального логистического и транзитного потенциала». «Стальные нити железных дорог обеспечивают надёжную транспортную коммуникацию между регионами, напрямую влияют на показатели социально-экономического и промышленного роста, являются залогом благополучия близлежащих городов и посёлков», - говорится в поздравлении.