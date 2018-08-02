Общество

Участники фестиваля «Земля Великих Побед» почтили память десантников 6-й роты

Участники спортивного детско-юношеского фестиваля единоборств «Земля Великих Побед», который проходит в эти дни в Псковской области, почтили память героев-десантников 6-й роты. Перед официальной церемонией открытия соревнований в воскресенье, 5 августа, они возложили цветы к подножию памятника «Купол», установленному в их честь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, вместе с юными спортсменами в церемонии приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и почетные гости фестиваля: трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, российский спортсмен, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, чемпион России в среднем весе, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, профессиональный российский тайбоксер и кикбоксер, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу Артем Левин и другие.

По окончании памятной церемонии официальные лица посетили музей 104-го полка 76-й Гвардейской Черниговской ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Напомним, герои-десантники погибли 18 лет назад при проведении контртеррористической операции в Чечне. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

Фестиваль «Земля Великих Побед» проходит при поддержке администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Он входит в число праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-десантных войск.