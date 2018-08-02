Общество

Власти города поздравили псковичей с Днем железнодорожника

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Пскова Александр Братчиков от имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города и от себя лично поздравляют жителей города с Днём железнодорожника.

«Состоянием железных дорог определяется мощь и уровень развития государства, безопасность и экономические перспективы. Сегодня трудно себе представить отрасль экономики, отрасль промышленности, которая могла бы развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорожного транспорта. Псковские железнодорожники с полной самоотдачей сил выполняют поставленные перед ними задачи, обеспечивая большой объём пассажирских и грузовых перевозок. Благодаря бесперебойной и надёжной работе сотрудников Псковского узла Октябрьской железной дороги вносится достойный вклад в социально-экономическое развитие города Пскова.

Позвольте выразить вам благодарность за верность профессии, ответственность и профессионализм! От всей души желаем доброго здоровья, счастья, успехов в труде и благополучия», - говорится в тексте поздравления.