Общество

Каким должен быть настоящий мужчина, рассказал Александр Карелин участникам «Команды 2018»

«У мужчины должны быть руки-хваталки и ноги-топталки». Таким мнением поделился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин сегодня, 5 августа, в общественной приемной Михаила Ведерникова на встрече с участниками проекта «Команда 2018», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он порекомендовал молодым людям заниматься тяжелой атлетикой. При этом известный спортсмен отметил, что многое человеку могут дать даже занятия на турнике и брусьях во дворе.

«Самое правильное приложение сил - заниматься во дворе на турниках. Такой человек будет готов к сложностям жизни, службе в армии и так далее», - подчеркнул олимпийский чемпион.

Также Сергей Карелин поддержал один из проектов «Команды 2018» по популяризации народных игр среди молодежи. По его словам, он сам в молодости с удовольствием играл в городки, лапту, чехарду, казаки-разбойники.

Кроме того, известный спортсмен указал на необходимость развивать в себе сильную духом личность. В качестве примера он привел случай из своей биографии. «Я занял первое место занял на соревнованиях в Новосибирске, при этом сломал ногу. Моя мать после этого сожгла форму и сказала, что я никогда не буду больше заниматься борьбой. Однако мой тренер Виктор Кузнецов настоял, что я уже взрослый человек, а мне было 15 лет, и могу сам решать, какой путь выбрать. И я выбрал путь борьбы», - поделился Александр Карелин.