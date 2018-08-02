Общество

Через три дня юной великолучанке Лилиане Пирожковой сделают первую операцию по восстановлению слуха

Через три дня юной великолучанке Лилиане Пирожковой сделают первую операцию по восстановлению ушей и слуха. Сейчас девочка с мамой находится в клинике Глобал Хиаринг (Калифорния, США) .

Как сообщила Псковской Ленте Новостей мама девочки Елена Калинина, Лилиана с легкостью перенесла перелет и долгую дорогу, до назначенного места они добрались без приключений. Первая операция состоится 8 августа, затем предстоит несколько недель реабилитации.

Напомним, у Лилианы редкая врожденная аномалия развития слуха: полностью отсутствуют ушные раковины и слух. Эта патология достаточно редкая. Ее причина - генетический сбой. Помочь девочке могут американские профессора. Врачи проведут сложные операции, восстановят не только слух, но и сами ушные раковины.

Стоимость одной операции - пять миллионов рублей. Эту сумму семье малышки помогли собрать все жители Псковской области. Сбор продолжался полтора года.