Общество

Отец может быть кумиром для спортсмена, но не тренером - Александр Карелин

Неправильно, когда тренером выступает отец спортсмена. Таким мнением поделился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин сегодня, 5 августа, в общественной приемной Михаила Ведерникова на встрече с участниками проекта «Команда 2018», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Никогда отец не будет беспристрастным. Либо он будет до жестокости требователен, либо требователен недостаточно. Не мучать детей, нужно отдать их другому тренеру. Советовать, поддерживать - да, но тренировать должен другой тренер», - пояснил он.

Александр Карелин отметил, что бывают случаи успешного тренерства со стороны родителей, но крайне редко.

«Я неоднократно наблюдал, как молодые ребята становятся жертвами обид своих родителей, они рано седеют в душе, сгорают. Особенно в тех видах спорта, где завязаны серьезные финансы. Например, в большом теннисе», - добавил он.

При этом Александр Карелин подчеркнул, что его отец всегда был для него кумиром и образцом.