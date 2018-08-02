Общество

Организаторы «Нашествия» заявляют, что фестиваль проходит без происшествий

Организаторы «Нашествия» заявляют, что на территории рок-фестиваля не произошло никаких серьезных происшествий.

«Насколько мне известно, на территории фестиваля нет какие-то серьезных происшествий, тем более с погибшими», - сообщила «Интерфаксу» сопродюсер "Нашествия" Анастасия Рогожникова в воскресенье.

Ранее в воскресенье осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что посетитель фестиваля «Нашествие» в Тверской области погиб от удара током. По его словам, посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током.

Обстоятельства происшествия выясняются, добавил собеседник агентства.

Рок-фестиваля «Нашествие» проходит в Тверской области с 3 по 5 августа.