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Общество

Кратковременные дожди возможны завтра в Псковской области

05.08.2018 17:29|ПсковКомментариев: 0

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западных, северо-западных направлений 7-12 м/сек., при грозе порывы 13-16 м/сек.

Температура по области: ночью +11…+16 гр. С, днем +20…+25 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч.  Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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