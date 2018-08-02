Кратковременные дожди возможны завтра в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западных, северо-западных направлений 7-12 м/сек., при грозе порывы 13-16 м/сек.
Температура по области: ночью +11…+16 гр. С, днем +20…+25 гр. С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.