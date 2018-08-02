Общество

Большой праздник «Родина моя» прошел в деревне Родина

3 августа в деревне Родина состоялся большой праздник «Родина моя», приуроченный ко Дню деревни.

Ежегодно в начале августа деревня Родина с размахом празднует свой день. В этом году открывали гуляния аниматоры из г.Пскова с большой интересной программой для детишек. Помимо различных игр, родинских ребят ждал сладкий подарок – мороженое.

С 18.40 началась праздничная концертная программа с участием солистов и коллективов Родинского Дома культуры, а также приглашенных артистов из г.Пскова.

Специальный гость праздника - фолк-группа «Разносолы» приготовили яркую музыкальную программу, которую не остановила даже непогода и отключение электричества - после дождя ребята из «Разносолов» спустились к зрителям и продолжили свою программу.

Еще один спецгость Дня деревни - кавер-группа «RadioBand». Известные танцевальные хиты в живом исполнении музыкантов стали гвоздем праздничной программы. А после дискотеки всех гостей и жителей древни Родины ждал большой праздничный салют.