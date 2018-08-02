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Общество

В Пскове почтили память священника Павла Адельгейма

05.08.2018 19:19|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 5 августа, в день пятой годовщины с момента убийства священника Павла Адельгейма, в Пскове состоялись мероприятия, посвященные его памяти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

 В храме святых Жен Мироносиц прошла божественная литургия, после завершения которой состоялась панихида на могиле Павла Адельгейма на Мироносицком кладбище.

 Почтить память священника собрались прихожане, глава Пскова Иван Цецерский, гости из других городов.

Павел Адельгейм родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону.

 В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, поступил в Киевскую Духовную семинарию. В 1959 году был исключён из семинарии игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. Рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) во диакона Ташкентского кафедрального собора. В 1964 году, по окончании Московской Духовной академии, назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, арестован за распространение религиозного Самиздата. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей по обвинению за «клевету на советский строй». Служил в Фергане и Красноводске. С 1976 года - клирик Псковской епархии. В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов. В 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи открыл приют для сирот-инвалидов. До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц города Пскова. Освобождён от должности указом архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина), но с сохранением права службы. В последнее время служил священником в храме святых Жен Мироносиц (со Скудельниц) на Мироносицком кладбище. Являлся членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института. Был женат, имел трое детей, шесть внуков.

 Убит ударом ножа в собственном доме, в Пскове, 5 августа 2013 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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